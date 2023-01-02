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Зарезавшего сотрудника МАДИ у парка «Зарядье» мужчину арестовали

Араз Салехов
Происшествия
Зарезавшего сотрудника МАДИ у парка «Зарядье» мужчину арестовали
Фото: shutterstock

Тверская межрайонная прокуратура арестовала мужчину, зарезавшего сотрудника МАДИ под «парящим» мостом в парке «Зарядье». Об этом в понедельник, 2 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

По данным ведомства, 31 декабря злоумышленник нанес 33-летнему потерпевшему не менее 16 ножевых ранений в область жизненно-важных органов. Человек скончался от полученных травм. Предполагаемый убийца был пойман, им оказался 26-летний мужчина.

Ему предъявили обвинение по статье УК РФ — «Убийство из хулиганских побуждений», сообщает Telegram-канал «Прокуратура Москвы».

В конце года злоумышленник на западе столицы зарезал гостя в квартире. Преступление произошло в квартире жилого дома на Кастанаевской улице вечером 24 декабря. Между хозяином и гостем жилища произошел конфликт, переросший в драку, в результате которой один мужчина ударил другого ножом в живот.

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