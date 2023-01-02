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«Они с ума сошли?»: немцы раскритиковали главу Минобороны за новогоднюю речь

Араз Салехов
В мире
«Они с ума сошли?»: немцы раскритиковали главу Минобороны за новогоднюю речь
Фото: shutterstock

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт высказала свое мнение касательно украинского конфликта. В частности, политик заявила, что благодаря этим событиям у нее произошло много встреч с интересными людьми. Однако ее коллеги по партии СДПГ и обычные немцы раскритиковали такое заявление. Об этом пишет газета Die Welt.

— Они там в Берлине с ума посходили? — задается вопросом эксперт по безопасности Ульрике Франке из аналитического центра Европейского совета по международным отношениям.

Она была шокирована тем, что Ламбрехт в такой драматичной ситуации сделала акцент на встречах «с замечательными людьми». Политик от ХДС Серап Гюлер в свою очередь предложил канцлеру Германии Олафу Шольцу снять министра с должности, сообщает РИА Новости.

Помимо этого, критику в свой адрес получил и сам германский лидер, который в своем новогоднем обращении к народу пообещал поддерживать Украину, несмотря на последствия. Читатели германской газеты Die Welt раскритиковали подобное заявление лидера Германии. Один из пользователей задается вопросом, почему Шольца не волнует его провальная энергетическая политика.

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