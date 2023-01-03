Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичам рассказали о бесплатных зимних мероприятиях Северного речного вокзала

Евгений Белоусов
Город
Москвичам рассказали о бесплатных зимних мероприятиях Северного речного вокзала
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Бесплатные мероприятия для взрослых и детей всю зиму проходят на Северном Речном вокзале. Об этом во вторник, 3 января, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Этой зимой здесь прошло около 20 выступлений артистов и мастер-классов, которые посетили почти 400 человек. К праздникам мы украсили территорию, открыли бесплатный каток, подготовили насыщенную программу. Ждем вас на Северном речном вокзале, — заявил он.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы
1/4
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
2/4
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
3/4
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
4/4
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

По словам Ликсутова, на Северном речном вокзале можно покататься на бесплатном катке, сходить на выставку или экскурсию Музея Транспорта Москвы и отправить письмо Деду Морозу или родным и близким.

Также все желающие могут принять участие в тренировках и мастер-классах, а также посмотреть выступления артистов, послушать музыкантов, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

С 2 по 8 января в парках города, подведомственных столичному департаменту культуры, проходит праздничная программа мероприятий, посвященная истории Нового года и его обычаям. Жители и гости города смогут посетить различные мастер-классы, лекции, ледовые шоу и так далее.

Северный речной вокзал Мероприятия Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте