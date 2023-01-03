Москвичам рассказали о бесплатных зимних мероприятиях Северного речного вокзала

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Бесплатные мероприятия для взрослых и детей всю зиму проходят на Северном Речном вокзале. Об этом во вторник, 3 января, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Этой зимой здесь прошло около 20 выступлений артистов и мастер-классов, которые посетили почти 400 человек. К праздникам мы украсили территорию, открыли бесплатный каток, подготовили насыщенную программу. Ждем вас на Северном речном вокзале, — заявил он.

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По словам Ликсутова, на Северном речном вокзале можно покататься на бесплатном катке, сходить на выставку или экскурсию Музея Транспорта Москвы и отправить письмо Деду Морозу или родным и близким.

Также все желающие могут принять участие в тренировках и мастер-классах, а также посмотреть выступления артистов, послушать музыкантов, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

С 2 по 8 января в парках города, подведомственных столичному департаменту культуры, проходит праздничная программа мероприятий, посвященная истории Нового года и его обычаям. Жители и гости города смогут посетить различные мастер-классы, лекции, ледовые шоу и так далее.