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Собянин рассказал о планах дорожного строительства в Москве в наступившем году

Александр Афонин
Город
Собянин рассказал о планах дорожного строительства в Москве в наступившем году
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В прошлом году в городе появилось более 90 километров новых дорог, 14 пешеходных переходов, а также состоялось открытие участка Московского скоростного диаметра (МСД). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в среду, 4 января.

— В 2022 мы сдали больше 90 километров новых дорог и 14 пешеходных переходов. Важнейшим объектом года стал Московский скоростной диаметр на участке от Бусиновской развязки до Косинской эстакады, — сказал он.

Глава города добавил, что в скором времени специалисты завершат строительство южного участка МСД, Южной рокаде и Северного дублера Кутузовского проспекта. По окончании работ создание нового дорожного каркаса города будет в основном завершено, отметил Собянин в своем личном блоге.

Накануне Сергей Собянин заявил, что в текущем году в столице увеличится вдвое сеть наземного метро. Мэр также перечислил самые востребованные станции МЦД: к примеру, Минская обслуживает тысячу пассажиров в сутки; станция Печатники — 4,6 тысячи пассажиров в день.

Помимо этого, в 2023 году ожидается активное развитие московского метрополитена. Например, в Москве планируется открытие 14 новых станций, девять из которых начнут работу на Большой кольцевой линии.

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