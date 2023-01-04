Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Более 1,5 миллиона человек стали обладателями карты москвича в 2022 году

Александр Афонин
Город
Более 1,5 миллиона человек стали обладателями карты москвича в 2022 году
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

В прошедшем 2022 году более 1,5 миллиона человек стали обладателями карты москвича, благодаря чему общее число ее держателей достигло отметки в пять миллионов горожан. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий в среду, 4 января.

— В декабре мы перевели подачу заявлений на выпуск карты москвича в исключительно электронный вид. Теперь заполнить заявление можно онлайн в любое удобное время. Этой возможностью уже воспользовались более 65 тысяч человек, — сказал генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» Иван Бутурлин.

Более миллиона выпущенных в прошлом году карт пришлось на пенсионеров, многодетных семей и представителей других льготных категорий. Еще почти 200 тысяч карт предоставили для школьников и студентов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что по итогам прошедшего года наиболее востребованными среди пользователей библиотеки «МЭШ» стали виртуальные лаборатории, электронные учебники и видеоуроки. Самыми популярными среди школьников стали контент по информатике, пособие по геометрии и занятие «Клеточное строение организмов».

Итоги года Социальные карты Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте