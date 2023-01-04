Более 1,5 миллиона человек стали обладателями карты москвича в 2022 году

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В прошедшем 2022 году более 1,5 миллиона человек стали обладателями карты москвича, благодаря чему общее число ее держателей достигло отметки в пять миллионов горожан. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий в среду, 4 января.

— В декабре мы перевели подачу заявлений на выпуск карты москвича в исключительно электронный вид. Теперь заполнить заявление можно онлайн в любое удобное время. Этой возможностью уже воспользовались более 65 тысяч человек, — сказал генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» Иван Бутурлин.

Более миллиона выпущенных в прошлом году карт пришлось на пенсионеров, многодетных семей и представителей других льготных категорий. Еще почти 200 тысяч карт предоставили для школьников и студентов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что по итогам прошедшего года наиболее востребованными среди пользователей библиотеки «МЭШ» стали виртуальные лаборатории, электронные учебники и видеоуроки. Самыми популярными среди школьников стали контент по информатике, пособие по геометрии и занятие «Клеточное строение организмов».