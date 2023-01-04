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Более 750 подростков прошли обучение на курсе «Школа юного медиатора» за семь месяцев

Александр Афонин
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Более 750 подростков прошли обучение на курсе «Школа юного медиатора» за семь месяцев
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

За семь месяцев работы курса «Школа юного медиатора» его занятия посетили боле 750 столичных подростков. Об этом в среду, 4 января, сообщила заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Екатерина Бербер.

— «Школа юного медиатора» — это большой проект, в котором участвуют ребята из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. На занятиях подростки узнают о роли профессионального посредника, который выступает третьей стороной при разрешении споров, — сказала она.

В один курс входит 12 встреч. На занятиях участники узнают об альтернативных способах решения конфликтов, учатся слушать других, осваивают бесконфликтное общение и так далее. Подростки, окончившие курс, получают памятные сертификаты, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в этом году мероприятия по профилактике агрессивного поведения среди молодежи продолжат проводить в Москве. Они позволили московским органам исполнительной власти обменяться опытом внедрения лучших практик для профилактики девиантного поведения среди подростков.

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