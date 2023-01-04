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Более 800 столичных семей оформили квартиры по договорам социального найма в 2022 году

Александр Афонин

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 800 столичных семей оформили квартиры по договорам социального найма в 2022 году
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В прошлом году 818 столичных семей, проживавших по договорам социального найма, оформили в собственность квартиры, которые были получены по программе реновации. Об этом в среду, 4 января, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— Эта услуга доступна жителям в центрах информирования по переселению. Чтобы стать владельцем недвижимости, достаточно письменного заявления. Такой возможностью в 2022 году воспользовались 818 столичных семей, — сказал он.

Чаще всего услугой оформления новых квартир в собственность пользовались жители юго-востока Москвы. Здесь договора заключили 174 семьи. Следом по популярности расположился юго-запад города — 96 семей. Замкнули тройку лидеров восток и запад — 94 семьи в каждом округе, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в прошлом году в Москве открылось 50 центров информирования о переселении по программе реновации. С их помощью в 2022 году свыше 85 тысяч человек смогли переехать в новые дома.

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