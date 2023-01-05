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Гинцбург назвал подъем заболеваемости гриппом на новогодних праздниках маловероятным

Егор Провоторов

Сюжет: 

здоровье
Общество
Гинцбург назвал подъем заболеваемости гриппом на новогодних праздниках маловероятным
Фото: Пресс-служба Совфеда

Заметный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), гриппом и коронавирусом в России в период новогодних праздников маловероятен, поскольку россияне почти не выезжают за границу, равно как и зарубежные туристы довольно редко приезжают в РФ. Об этом журналистам сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

— Вероятность подъема заболеваемости ковидом, гриппом и ОРВИ на праздниках не очень большая, наши граждане в эти новогодние праздники особо сильно по земному шару не будут летать, и к нам тоже, — сказал специалист в интервью ТАСС.

По информации Роспотребнадзора на вторник, 3 января, заболеваемость российского населения гриппом и ОРВИ снизилась на 29,3 процента по сравнению с предыдущей неделей.

Накануне о наиболее распространенных и опасных типах вируса «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, в России циркулируют две разновидности вируса — грипп А и грипп В. Они оба являются причиной сезонных эпидемий.

Грипп Александр Гинцбург Центр Гамалеи
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