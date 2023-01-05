Физиолог Скрипник рассказал, какие упражнения можно считать заменой спортзалу

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Многие люди хотят держать себя в форме, но зачастую им не хватает на это времени. Какие упражнения можно считать альтернативной заменой спортзалу, «Вечерняя Москва» выясняла у специалиста.

По словам спортивного физиолога Никиты Скрипника, чем больше суставов включено в движение, тем больше энергии тратит человек.

— Одно из самых энергоемких упражнений, которое можно делать в домашних условиях, — это выпады. В нем задействованы почти все мышцы ног, а они составляют почти 70 процентов от массы тела. Также хорошо расходуют энергию приседания и обратные отжимания, — рассказал Скрипник.

Однако он обратил внимание на то, что для выпадов имеется ряд противопоказаний:

— Выпады, как и любые другие упражнения, подходят далеко не всем. Заменить их можно на короткие комплексы с эспандером.

Специалист предложил следующие альтернативные варианты комплексов с эспандером:

сгибание на бицепс;

подъем рук через стороны;

приведение руки перед собой;

горизонтальная тяга;

горизонтальный жим;

тяга в наклоне.

Соблюдение минимальной физической активности, по словам Скрипника, позволит сохранить тело в тонусе.

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