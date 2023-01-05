Физиолог Скрипник рассказал, какие упражнения можно считать заменой спортзалу
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Многие люди хотят держать себя в форме, но зачастую им не хватает на это времени. Какие упражнения можно считать альтернативной заменой спортзалу, «Вечерняя Москва» выясняла у специалиста.
По словам спортивного физиолога Никиты Скрипника, чем больше суставов включено в движение, тем больше энергии тратит человек.
— Одно из самых энергоемких упражнений, которое можно делать в домашних условиях, — это выпады. В нем задействованы почти все мышцы ног, а они составляют почти 70 процентов от массы тела. Также хорошо расходуют энергию приседания и обратные отжимания, — рассказал Скрипник.
Однако он обратил внимание на то, что для выпадов имеется ряд противопоказаний:
— Выпады, как и любые другие упражнения, подходят далеко не всем. Заменить их можно на короткие комплексы с эспандером.
Специалист предложил следующие альтернативные варианты комплексов с эспандером:
- сгибание на бицепс;
- подъем рук через стороны;
- приведение руки перед собой;
- горизонтальная тяга;
- горизонтальный жим;
- тяга в наклоне.
Соблюдение минимальной физической активности, по словам Скрипника, позволит сохранить тело в тонусе.
Также диетолог Елена Соломатина раскрыла стратегию успешного жиросжигания. Она рекомендовала грамотно планировать свой рацион питания и соблюдать баланс белков, жиров и углеводов.