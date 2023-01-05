Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Собянин подвел итоги по строительству в Москве за 2022 год

Полина Долганова
Город
Собянин подвел итоги по строительству в Москве за 2022 год
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги по строительству в столице за 2022 год. Об этом он в четверг, 5 января, написал в своем блоге.

По словам главы города, за прошедший год в Москве ввели в эксплуатацию 13,3 миллиона квадратных метров недвижимости. Из них 6,9 миллиона «квадратов» являются жильем.

Собянин напомнил, что в 2022 году олимпийский комплекс «Лужники» пополнился новым первоклассным объектом. Кроме того, на Воробьевых горах открыли горнолыжный комплекс и восстановили эскалаторную галерею, а в Текстильщиках открыли исторический стадион «Москвич».

Мэр добавил, что в разных районах города также заработали 50 школ и детских садов.

— В планах на ближайшее время — строительство сотен детских садов, школ, поликлиник, больничных корпусов, спортивных комплексов и других социальных объектов, — подытожил Сергей Собянин.

Мэр в среду, 21 декабря, выступил на заседании Московской городской думы. Свое выступление глава города начал со слов о том, что Москва достойно пережила коронавирус и справилась со всеми испытаниями.

«Вечерняя Москва» собрала основное из заявлений мэра.

Строительство Итоги года Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте