Собянин подвел итоги по строительству в Москве за 2022 год

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги по строительству в столице за 2022 год. Об этом он в четверг, 5 января, написал в своем блоге.

По словам главы города, за прошедший год в Москве ввели в эксплуатацию 13,3 миллиона квадратных метров недвижимости. Из них 6,9 миллиона «квадратов» являются жильем.

Собянин напомнил, что в 2022 году олимпийский комплекс «Лужники» пополнился новым первоклассным объектом. Кроме того, на Воробьевых горах открыли горнолыжный комплекс и восстановили эскалаторную галерею, а в Текстильщиках открыли исторический стадион «Москвич».

Мэр добавил, что в разных районах города также заработали 50 школ и детских садов.

— В планах на ближайшее время — строительство сотен детских садов, школ, поликлиник, больничных корпусов, спортивных комплексов и других социальных объектов, — подытожил Сергей Собянин.

Мэр в среду, 21 декабря, выступил на заседании Московской городской думы. Свое выступление глава города начал со слов о том, что Москва достойно пережила коронавирус и справилась со всеми испытаниями.

«Вечерняя Москва» собрала основное из заявлений мэра.