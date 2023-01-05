Более тысячи лекций и мастер-классов посетили ученики московских предпрофессиональных классов с начала учебного года

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Ученики столичных предпрофессиональных классов с начала года посетили более тысячи лекций, семинаров, мастер-классов и тематических экскурсий, организованных вузами-партнерами. Такие практико-ориентированные мероприятия помогают школьникам ближе познакомиться с выбранной ими профессией и узнать из первых рук о ее особенностях, которые пригодятся при поступлении и в начале карьеры.

— На площадках вузов ученики предпрофессиональных классов могут работать на современном специализированном оборудовании и заниматься проектной и исследовательской деятельностью под руководством преподавателей и научных сотрудников. Такое тесное взаимодействие с вузами в рамках городских проектов позволяет ученикам старших классов осваивать учебные предметы на углубленном уровне, достигать высоких результатов на различных конкурсах, научно-практических конференциях и олимпиадах, которые дают дополнительные баллы к ЕГЭ, но главное – осознанно выбирать будущую профессию, — рассказала заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Наталия Киселева.

Учащиеся медицинских классов познакомились с наиболее востребованными специальностями под руководством практикующих врачей. Кроме того школьники смогли проверить на практике свои знания в области химии, фармакологии и других областях медицины. Мастер-классы проходили на базе РУДН и Второго медицинского университета имени Н.И. Пирогова.

На площадках МИФИ, МЭИ и ВШЭ учащиеся ИТ-классов посетили цикл занятий, посвященных моделированию и прототипированию физико-технических интеллектуальных систем, узнали об искусственном интеллекте, Интернете вещей, виртуальной реальности в энергетике и многом другом.

Учащимся инженерных классов преподаватели НИТУ МИСиС читали лекции об экологии вещей, альтернативной энергетике, создании имплантов и искусственных органах. РГУНГ имени И.М. Губкина организовал для старшеклассников мероприятия, посвященные нефтегазовой отрасли, палеофауне, ландшафту Земли и проблемам экологии.

Ученики новых космических и авиастроительных классов получили начальные знания по аэродинамике, конструированию летательных аппаратов, типам авиационных двигателей в МАИ. В ВШЭ ребята прошли курс по разработке автоматизированных роботизированных систем, применяемых в космической сфере.

В МПГУ школьники из педагогических классов изучили цифровой сторителлинг познакомились с практиками применения виртуальной реальности в образовании, а в РГСУ ученики прошли мастер-классы по волонтерской деятельности.

Ученики спортивных классов узнали об особенностях отечественной спортивной индустрии и спортивной журналистики, проектировании и строительстве стадионов и площадок на базах Российского университета спорта и РУДН.

Для учащихся академических классов вузы-партнеры организуют практико-ориентированные курсы, лекции, экскурсионно-просветительские туры в научно-исследовательские лаборатории в МИФИ, Институт радиотехники и электроники имени В. А. Котельникова, Институт проблем управления РАН и Всероссийский НИИ сельскохозяйственной биотехнологии.

Учащиеся медиаклассов посетили офисы ИД «Комсомольская правда», «Телеканала 360» и ТАСС. В лаборатории медиакоммуникации в образовании НИУ ВШЭ с ребятами поделились секретами подготовки хороших интервью и рассказали об отраслевой и лайфстайл-журналистике. В РГГУ школьникам рассказали о необходимости формирования собственного стиля и инструментах для создания гармоничного имиджа, о методах выстраивания коммуникации с госструктурами и работе пресс-служб государственных ведомств.

В течение первого полугодия преподаватели Финансового университета при Правительстве Российской Федерации читали учащимся предпринимательских классов лекции по экономике, финансам, устройству банковской системы и текущим трендам в бизнесе. А в РЭУ имени Г.В. Плеханова регулярно проводились бизнес-завтраки с представителями делового сообщества и преподавателями вуза, где собравшиеся решали реальные бизнес-задачи и разрабатывали бизнес-идеи.

Регистрация на все мероприятия, подготовленные вузами — партнерами проектов предпрофессионального образования, осуществляется на сайте.