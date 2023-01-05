Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Более тысячи лекций и мастер-классов посетили ученики московских предпрофессиональных классов с начала учебного года

Василий Плиткин
Город
Более тысячи лекций и мастер-классов посетили ученики московских предпрофессиональных классов с начала учебного года
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Ученики столичных предпрофессиональных классов с начала года посетили более тысячи лекций, семинаров, мастер-классов и тематических экскурсий, организованных вузами-партнерами. Такие практико-ориентированные мероприятия помогают школьникам ближе познакомиться с выбранной ими профессией и узнать из первых рук о ее особенностях, которые пригодятся при поступлении и в начале карьеры.

— На площадках вузов ученики предпрофессиональных классов могут работать на современном специализированном оборудовании и заниматься проектной и исследовательской деятельностью под руководством преподавателей и научных сотрудников. Такое тесное взаимодействие с вузами в рамках городских проектов позволяет ученикам старших классов осваивать учебные предметы на углубленном уровне, достигать высоких результатов на различных конкурсах, научно-практических конференциях и олимпиадах, которые дают дополнительные баллы к ЕГЭ, но главное – осознанно выбирать будущую профессию, — рассказала заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Наталия Киселева.

Учащиеся медицинских классов познакомились с наиболее востребованными специальностями под руководством практикующих врачей. Кроме того школьники смогли проверить на практике свои знания в области химии, фармакологии и других областях медицины. Мастер-классы проходили на базе РУДН и Второго медицинского университета имени Н.И. Пирогова.

На площадках МИФИ, МЭИ и ВШЭ учащиеся ИТ-классов посетили цикл занятий, посвященных моделированию и прототипированию физико-технических интеллектуальных систем, узнали об искусственном интеллекте, Интернете вещей, виртуальной реальности в энергетике и многом другом.

Учащимся инженерных классов преподаватели НИТУ МИСиС читали лекции об экологии вещей, альтернативной энергетике, создании имплантов и искусственных органах. РГУНГ имени И.М. Губкина организовал для старшеклассников мероприятия, посвященные нефтегазовой отрасли, палеофауне, ландшафту Земли и проблемам экологии.

Ученики новых космических и авиастроительных классов получили начальные знания по аэродинамике, конструированию летательных аппаратов, типам авиационных двигателей в МАИ. В ВШЭ ребята прошли курс по разработке автоматизированных роботизированных систем, применяемых в космической сфере.

В МПГУ школьники из педагогических классов изучили цифровой сторителлинг познакомились с практиками применения виртуальной реальности в образовании, а в РГСУ ученики прошли мастер-классы по волонтерской деятельности.

Ученики спортивных классов узнали об особенностях отечественной спортивной индустрии и спортивной журналистики, проектировании и строительстве стадионов и площадок на базах Российского университета спорта и РУДН.

Для учащихся академических классов вузы-партнеры организуют практико-ориентированные курсы, лекции, экскурсионно-просветительские туры в научно-исследовательские лаборатории в МИФИ, Институт радиотехники и электроники имени В. А. Котельникова, Институт проблем управления РАН и Всероссийский НИИ сельскохозяйственной биотехнологии.

Учащиеся медиаклассов посетили офисы ИД «Комсомольская правда», «Телеканала 360» и ТАСС. В лаборатории медиакоммуникации в образовании НИУ ВШЭ с ребятами поделились секретами подготовки хороших интервью и рассказали об отраслевой и лайфстайл-журналистике. В РГГУ школьникам рассказали о необходимости формирования собственного стиля и инструментах для создания гармоничного имиджа, о методах выстраивания коммуникации с госструктурами и работе пресс-служб государственных ведомств.

В течение первого полугодия преподаватели Финансового университета при Правительстве Российской Федерации читали учащимся предпринимательских классов лекции по экономике, финансам, устройству банковской системы и текущим трендам в бизнесе. А в РЭУ имени Г.В. Плеханова регулярно проводились бизнес-завтраки с представителями делового сообщества и преподавателями вуза, где собравшиеся решали реальные бизнес-задачи и разрабатывали бизнес-идеи.

Регистрация на все мероприятия, подготовленные вузами — партнерами проектов предпрофессионального образования, осуществляется на сайте.

Мастер-классы Образование
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте