Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» перечислили в бюджет 2,8 миллиарда рублей в виде налогов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Предприятия-резиденты особой экономической зоны Москвы перечислили в бюджеты всех уровней 2,8 миллиарда рублей а девять месяцев прошедшего года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Сегодня резидентами особой экономической зоны «Технополис Москва» являются 90 высокотехнологичных предприятий. Общий объем налоговых поступлений от них за девять месяцев 2022 года составил 2,8 миллиарда рублей. При этом за первое полугодие они перечислили 1,3 миллиарда рублей. То есть за третий квартал общий объем налоговых поступлений резидентов вырос более чем в два раза, — отметил Владимир Ефимов.

Он также сообщил, что почти 1,2 миллиарда рублей пришлось на городской бюджет, а около 1,6 миллиарда рублей — на федеральный.

Более одного миллиарда рублей обеспечил сектор микроэлектроники, оптики, робототехники и промышленной автоматизации – это наибольшая часть выплат за три квартала.

— В целом с момента открытия особой экономической зоны Москвы объем налоговых отчислений превысил 18,7 миллиарда рублей. Кроме того, в январе–сентябре 2022 года увеличился объем страховых взносов, выплаченных предприятиями-резидентами. Они составили почти 1,5 миллиарда рублей, — подчеркнул руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев добавил, что предприятия, у которых есть статус резидента, имеют право на значительные льготы. В частности, компании на десять лет освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента, эти средства идут в федеральный бюджет. Кроме того, у компаний есть возможность арендовать землю по сниженной ставке. Также в столичной ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны. В результате за девять месяцев текущего года резиденты особой экономической зоны столицы сэкономили на налогах 857 миллионов рублей.