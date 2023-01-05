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Патриарх Кирилл призвал установить Рождественское перемирие с 6 по 7 января

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Патриарх Кирилл призвал установить Рождественское перемирие с 6 по 7 января
Фото: patriarchia.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить Рождественское перемирие с 12:00 пятницы, 6 января, до 00:00 субботы, 7 января. Об этом сообщается на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ).

— Обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, — заявил он.

Свое предложение патриарх объяснил тем, что в указанный период православные люди должны иметь возможность посещать службы.

До этого глава РПЦ призвал предусмотреть в российском законодательстве отсрочку от мобилизации для представителей духовенства и поручил заняться данным вопросом правовому управлению Московской патриархии. Об этом глава церкви сообщил на Епархиальном собрании Москвы.

Он напомнил, что в ходе недавней частичной мобилизации во взаимодействии с руководством Минобороны удалось найти временное решение, дающее отсрочку от мобилизации на все время пребывания в священном сане для духовенства.

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