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«В лучших традициях нацистов»: Медведев прокомментировал обращение Госдепа к россиянам

Александр Афонин
Политика
«В лучших традициях нацистов»: Медведев прокомментировал обращение Госдепа к россиянам
Фото: Администрация президента РФ

Обращение Госдепа США к россиянам, в котором была выражена солидарность «каждому, кто стремится создать мирное будущее», представляет собой верх цинизма и предел моральной деградации. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в четверг, 5 января.

— Даже для этих первостатейных уродов это верх цинизма и предел моральной деградации. США тратит десятки миллиардов на войну на Украине, поставляя свое оружие в гигантских масштабах, чужими руками истребляет тысячи людей. Это запредельный цинизм в лучших традициях нацистов, — сказал он.

Политик добавил, что Россия уже послала «подарок к Новому году» к берегам стран НАТО. Он оснащен ракетами «Циркон», которые имеют дальность поражения в тысячу километров и скоростью в девять махов. В своем Telegram-канале Медведев отметил, что благодаря этому любое государство сможет «прийти в чувства».

31 декабря Дмитрий Медведев заявил, что цель специальной военной операции на Украине заключается в уничтожении преступного киевского режима, и она будет обязательно достигнута. Он добавил, что для России уходящий год стал «исключительно важным, драматичным и переломным».

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