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Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине и вопросы сотрудничества в энергетике

Александр Афонин
Политика
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине и вопросы сотрудничества в энергетике
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в рамках которых они обсудили ситуацию на Украине, строительство АЭС «Аккую» и создание газового хаба в Турции. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в четверг, 5 января.

— Обсуждены вопросы дальнейшего расширения торгово-экономических связей, прежде всего в сфере энергетики. Отмечено приоритетное значение реализации таких стратегически значимых совместных проектов, как создание в Турции регионального газового хаба и строительство АЭС «Аккую», — говорится в сообщении.

В процессе диалога лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине. Эрдоган выразил готовность Турции стать посредником в политическом урегулировании конфликта. Путин в свою очередь заявил, что страны Запада несут деструктивную роль в ситуации, передает официальный сайт Кремля.

Помимо этого, российский лидер в разговоре с турецким коллегой заявил, что Москва готова к диалогу по ситуации на Украине. Для этого Киеву необходимо выполнить ранее озвученные условия.

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