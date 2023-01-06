Гинцбург назвал характерные особенности гриппа B

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Осиплость и изменение голоса являются характерными симптомами гриппа типа B, по этому признаку его можно отличить от гриппа А, рассказал в пятницу, 6 января, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Специалист поделился, что данный вариант заболевания уже начал циркулировать в России и со временем вытеснит грипп типа А. При этом, по словам ученого, грипп В не способен вызывать пандемию.

— Грипп В можно сразу отличить от гриппа А: он бьет по голосовым связкам, и человек сразу начинает хрипеть, сопеть, и голос у него очень сильно меняется, садится, — заметил Гинцбург в интервью ТАСС.

Остальные симптомы гриппа В, по словам эксперта, в целом похожи на другие респираторные заболевания. Воспалительный процесс начинается в носоглотке, после чего опускается в бронхи и легкие. Ученый считает, что если не остановить этот процесс, то к нему прибавляется бактериальная инфекция, переходящая в бронхит или воспаление легких.

В России продолжается эпидемия гриппа. По данным НИИ имени Смородинцева, пороги заболеваемости в конце минувшего года были превышены на 20 процентов. О наиболее распространенных и опасных типах вируса «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.