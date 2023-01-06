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Борьба за сотрудников: какие специальности будут особенно востребованы в России в 2023 году

Игорь Синельников

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Общество
Борьба за сотрудников: какие специальности будут особенно востребованы в России в 2023 году
Фото: Pixabay

В 2023 году в России из-за нехватки кадров в России ожидается повышенный спрос на многих специалистов. Однако в некоторых сферах работодатели будут особенно бороться за сотрудников. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал гендиректор агентства по работе с брендом работодателя Changellenge Андрей Алясов.

По его словам, 2022 был годом «американских горок» на рынке труда.

— В январе-феврале не хватало абсолютно никого. После начала спецоперации рынок на пару месяцев встал. Потом он начал восстанавливаться, и снова потребовались люди. А в сентябре рынок опять встал. Затем вновь взял курс на восстановление, и, я думаю, в январе-феврале придет новое равновесие, — спрогнозировал Алясов.

Как отметил специалист, в наступившем году востребованной в России будет практически любая профессия. Это связано, в частности, с тем, что часть людей эмигрировала. Кроме того, на экономику продолжает влиять эффект пандемии коронавируса, а также проведенная в стране частичная мобилизация. Спрос будет не таким мощным, как в 2021 году, однако по сравнению с 2022-м все-таки вырастет, считает эксперт.

При этом некоторые специальности в следующем году будут особенно актуальны, уверен собеседник «ВМ».

— Особенно высокий спрос будет на специалистов, участвующих в замещении производств. Это прежде всего инженерные профессии. Большое количество инженерной продукции сейчас не поставляется из-за рубежа и нужно срочно налаживать производство в России. По-прежнему сохранится спрос на IT-специалистов, хоть и в меньшем объеме, чем в прошлые годы. Будет востребовано все, что связано с маркетингом и продажами. Компании будут ставить амбициозные цели по росту и развитию внутри страны. Все задачи лягут именно на плечи этих специалистов, — объяснил Алясов.

Фриланс в 2023 году будет востребован, однако все будет зависеть от налогообложения, уточнил специалист. Государство планирует в следующем году активнее регулировать эту сферу. Если эти планы реализуются, то зарплаты по стране могут вырасти, однако экономика получит сильный удар, предупредил эксперт.

По мнению собеседника «ВМ», в этом году не стоит ждать появления в России профессий с невероятно высоким доходом.

— За быстрыми деньгами лучше не гоняться. Быстрые деньги, как правило, заканчиваются либо обманом (мы видим, как в этом году все, что связано с криптовалютой, взорвалось, а потом резко стухло), либо тюремными сроками. Я бы рекомендовал не смотреть на быстрые деньги, а стремиться получать их фундаментально и оставаться в той сфере, которая интересна, — заключил Алясов.

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