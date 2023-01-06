ГИБДД привлекла к ответственности 307 нетрезвых водителей с начала января в Москве

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Госавтоинспекция Москвы привлекла к ответственности 307 нетрезвых водителей за период с 1 по 5 января. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 6 января.

— Помните, что эти праздничные дни — время уютных семейных вечеров и теплых встреч. Не стоит омрачать их, если выпили, не садитесь за руль, — говорится в сообщении.

Уточняется, что 130 водителей из общего числа привлеченных к ответственности были с установленным состоянием опьянения.

При этом 165 автовладельцев отказались от прохождения освидетельствования. Повторно сели за руль в нетрезвом виде без водительских прав 12 человек, говорится в Telegram-канале ведомства.

Осенью 2022 года стало известно, что количество летальных исходов в дорожно-транспортных происшествиях с участием московских таксистов сократилось на 67 процентов по сравнению с прошлым годом.

ГИБДД подсчитала статистику ДТП за прошедшие девять месяцев 2022 года. По информации ведомства, столичные такси в целом стали попадать в аварии реже на пять процентов по сравнению с аналогичным отрезком 2021 года.