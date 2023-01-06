Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

ГИБДД привлекла к ответственности 307 нетрезвых водителей с начала января в Москве

Полина Долганова
Происшествия
ГИБДД привлекла к ответственности 307 нетрезвых водителей с начала января в Москве
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Госавтоинспекция Москвы привлекла к ответственности 307 нетрезвых водителей за период с 1 по 5 января. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 6 января.

— Помните, что эти праздничные дни — время уютных семейных вечеров и теплых встреч. Не стоит омрачать их, если выпили, не садитесь за руль, — говорится в сообщении.

Уточняется, что 130 водителей из общего числа привлеченных к ответственности были с установленным состоянием опьянения.

При этом 165 автовладельцев отказались от прохождения освидетельствования. Повторно сели за руль в нетрезвом виде без водительских прав 12 человек, говорится в Telegram-канале ведомства.

Осенью 2022 года стало известно, что количество летальных исходов в дорожно-транспортных происшествиях с участием московских таксистов сократилось на 67 процентов по сравнению с прошлым годом.

ГИБДД подсчитала статистику ДТП за прошедшие девять месяцев 2022 года. По информации ведомства, столичные такси в целом стали попадать в аварии реже на пять процентов по сравнению с аналогичным отрезком 2021 года.

Статистика Алкоголь Водители ГИБДД Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте