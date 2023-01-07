Палата представителей США не смогла избрать спикера после 14 раундов голосования

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Члены палаты представителей конгресса Соединенных Штатов в 14-ом туре голосования снова не смогли избрать нового спикера. Трансляцию события вели все ведущие телеканалы США.

Для избрания спикером палаты необходимо набрать 218 голосов. Согласно результатам 14-го раунда голосования, лидер республиканцев в палате Кевин Маккарти получил 216 голосов, а его основной соперник — демократ Хаким Джефрис — 212 голосов.

В данный момент конгрессмены решают вопрос о дате нового раунда голосования. Без спикера палаты представителей законодатели не могут принести присягу и перейти к законотворческому процессу.

В последний раз конгрессменам не удавалось избрать спикера с первой попытки в 1923 году. Всего же в истории США подобное было 14 раз. Самый известный и «длительный» из них был в 1855 году, когда выбирали спикера для Конгресса 34-го созыва. Среди американских парламентариев произошел раскол по вопросам, связанным с отменой рабства и изменением миграционной политики. В итоге им потребовались два месяца и 133 попытки, чтобы избрать спикера.

Почему конгрессмены не смогли выбрать спикера сейчас и что было после самых долгих в истории США выборов спикера Конгресса — в материале «Вечерней Москвы».