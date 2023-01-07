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Роспотребнадзор заявил об отсутствии в России нового штамма COVID-19 «кракен»

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Роспотребнадзор заявил об отсутствии в России нового штамма COVID-19 «кракен»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Новый субвариант омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5 или «кракен» по состоянию на 6 января в России не выявлен. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора в субботу, 7 января.

— По состоянию на 6 января 2023 года в РФ субвариант «омикрона» XBB.1.5 «кракен» не выявлен, — передает сообщение ТАСС.

Ведомство со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения отметило, что «кракен» более заразный, чем его предшественники, однако доказательств того, что он имеет особую тяжесть заболевания, нет.

По данным VGARus, в России доминирует штамм коронавируса «омикрон». На протяжении последних недель доля его варианта BA.2 менялась от 1,9 до 23,9 процента, доля сублинии «омикрона» BA.5 — от 66,7 до 96,5 процента.

В России 98 процентов подтвержденных случаев коронавируса приходится на штамм «омикрон», другие варианты COVID-19 не имеют развития. О симптомах болезни и о том, как отличить «омикрон» от классического гриппа, — в материале «Вечерней Москвы».

Так, например, грипп отличается от нынешнего варианта «омикрона» и его подвидов BA.4, BA.5 тем, что на ранних этапах респираторного заболевания у человека начинается интоксикация.

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