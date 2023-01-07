Пассажирский самолет Мурманск-Москва подал сигнал тревоги над Вологодской областью

Фото: Unsplash

Направлявшийся из Мурманска в Москву пассажирский Boeing 737 подал сигнал тревоги в небе над Вологодской областью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

— Boeing 737 из Мурманска в Москву установил сигнал ответчика «general emergency», — говорится в сообщении.

На данный момент воздушное судно находится примерно над Вологодской областью на высоте свыше 10 тысяч метро и уже начал снижение. До аэропорта назначения ему остается чуть менее часа пути, передает ТАСС.

До этого частный самолет Hawker 800A, рассчитанный на восемь пассажиров, подал сигнал тревоги через несколько минут после начала выполнения рейса из Еревана в Москву.