Владислав Овчинский: Более 7,2 миллиона человек посмотрели виртуальные экскурсии по столичным фабрикам и заводам 

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

В 2022 году состоялось 12 онлайн-экскурсий по столичным заводам и фабрикам, которые посмотрели более 7,2 миллиона человек. Туры проводились в рамках проекта «Открой#Моспром». Об этом в воскресенье, 8 января, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— Онлайн-формат — отличная возможность больше узнать о столичной промышленности, в удобное время и из любого места посетить фабрики и заводы. В 2022 году состоялось 12 виртуальных туров, которые посмотрели свыше 7,2 миллиона зрителей, — рассказал Владислав Овчинский.

Онлайн-экскурсии — одно из направлений проекта «Открой#Моспром». Они проводятся в двух форматах. В рамках первого звездные гости ведут для зрителей прямой эфир со столичных производств. Второй предполагает размещение видеотуров в соцсетях и на сайте проекта, где ведущая и специалисты предприятий проводят экскурсии по промплощадкам.

В 2022 году, например, в рамках экскурсии на «Агрохолдинг Московский» зрителям показали процесс выращивания овощей и съедобных цветов, а также теплицы нового поколения с системой «умный дом». На столичном производстве «Ортомода» рассказали, как разрабатывается и создается ортопедическая обувь.

Глава ведомства добавил, что четыре экскурсии в 2022 году прошли с участием звездных гостей: прямые эфиры с производств вели артисты театра и кино, а также известные спортсмены.

Серию виртуальных экскурсий с участием знаменитостей в 2022 году открыла актриса театра и кино Ирина Безрукова. Она посетила научно-производственное объединение «Молния», которое разрабатывает и создает образцы авиационно-космической и ракетной техники, а также проводит множество исследований и испытаний. Затем певец Анатолий Цой провел прямой эфир с шоколадной фабрики French Kiss, где выпускают конфеты ручной работы. Певица Мари Краймбрери побывала на московском производстве очков «Айкрафт». Завершила звездный сезон на комбинате напитков «Очаково» двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.