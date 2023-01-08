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Эксперт спрогнозировал скидки на вторичное жилье в России

Георгий Соланович
Общество
Эксперт спрогнозировал скидки на вторичное жилье в России
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В ближайшее время вторичное жилье в России будет продаваться со скидками, так как покупателей на рынке меньше, чем продавцов. Такое мнение выразил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

— В краткосрочной перспективе собственники будут продавать квартиры с дисконтом, покупателей на рынке сейчас меньше, чем продавцов, и такая ситуация пока будет сохраняться. В феврале спрос на рынке могут подогреть покупатели с материнским капиталом, которые могут активизироваться после очередной индексации, — отметил он.

По словам эксперта, в данный момент средняя по РФ скидка при продаже вторичных квартир держится на уровне 5,9–6 процентов. При этом собственники, подчеркнул Зайцев, не собираются снижать цену в объявлениях и надеются продать квартиры по максимально высокой цене, несмотря на дисконт.

Эксперт заключил, что сейчас наиболее выгодно покупать квартиры, которые собственники хотят срочно продать, — там скидка может доходить до 20–25 процентов, передают «Известия».

До этого ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как изменился рынок недвижимости в России.

Недвижимость Жилье Россия Покупки
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