Как изменился рынок недвижимости в России за последний месяц

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На протяжении 2022 года многие продавцы квартир на вторичном рынке были готовы уступить в цене 10–15 процентов. Кроме того, из-за объявленной частичной мобилизации некоторые владельцы недвижимости могут срочно продавать свое жилье с дисконтом в 25–30 процентов. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

По словам эксперта, рынок недвижимости реагирует на события последних дней.

— Из-за объявленной мобилизации очень много людей выехало или выезжают за границу. Кто-то уезжает навсегда, и у многих есть своя недвижимость. Так как нужно менять место жительства и на что-то жить, люди принимают решение продавать свою недвижимость. Сейчас многие будут делать доверенность за рубежом и проводить сделки при помощи доверенных лиц, — отметил собеседник «ВМ».

Как заметил специалист, многие выставляемые сейчас квартиры продаются в срочном порядке. Их владельцы готовы снижать цены на 25–30 процентов и даже больше.

При этом скидки на квартиры и раньше были довольно ощутимыми, отметил эксперт.

— Рынок недвижимости (особенно вторичный) и так не был на подъеме в связи с экономическими причинами и высокой ключевой ставкой. На рынке был достаточно большой объем предложений, особенно таких, в которых продать нужно быстро. Скидки были довольно неплохими, получалось сторговать 10–15 процентов от указанной продавцом цены. Последние обстоятельства как раз стали негативным фактором, потому что те, кто продают срочно, готовы продать по ценам ниже тех, которые есть на рынке. Более того, есть сигналы, что ключевую ставку обратно повысят. Некоторые банки уже изменили свою программу кредитования и подняли процентную ставку в диапазоне одного процента, — рассказал Ракута.

По словам брокера, на первичном рынке ситуация пока относительно стабильна. Это связано с наличием льготных программ, по которым можно взять ипотеку под три, один или даже 0,1 процента годовых. Однако некоторые застройщики уже предупредили, что по распоряжению Центробанка эти программы будут сворачиваться, заметил эксперт.

Собеседник «ВМ» отметил, что отказ от льготных программ может негативно повлиять на ситуацию с первичным рынком.

— Застройщики не скрывали, что льготная ипотека приводит к росту цены. Они говорили, что готовы предоставить скидки по кредиту, но будет удорожание от 10 до 20 процентов. Покупатели соглашались, потому что для них был важен платеж, а не переплата. Если сейчас субсидированную ипотеку уберут, то на рынке это скажется отнюдь непозитивно, — уверен Ракута.

Застройщики могут поменять свою политику в течение нескольких недель, подчеркнул специалист. Пока программы субсидированной ипотеки действуют, лучше приобретать новое жилье. Когда они прекратят функционировать, можно рассмотреть варианты на вторичном рынке, резюмировал эксперт.