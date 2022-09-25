Эксперт назвала способ ускорить погашение ипотеки

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Погасить ипотечный кредит с меньшей переплатой можно, внося платежи в большем размере, чем предусматривает договор. В этом случае заемщик должен выбрать — сократить срок кредитования или сумму ежемесячных платежей. Об этом «Вечерней Москве» рассказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

По словам специалиста, банки предоставляют разные условия досрочного погашения ипотечных кредитов.

— Нужно перечитать подписанный вами кредитный договор. Обычно можно погашать платежи в повышенном размере без штрафных санкций. Но в большинстве банков есть мораторий на шесть месяцев (раньше был на два года). В каждом банке свой устав, поэтому нужно внимательно прочитать условия досрочного погашения, — рассказала собеседница «ВМ».

В случае наличия моратория банк может удовлетворить желание заемщика, но потребует заплатить сверху два процента от вносимой суммы, заметила специалист. Например, если по умолчанию ежемесячный платеж составляет сто тысяч, а заемщик перечисляет миллион, от него могут потребовать доплатить еще 20 тысяч, пояснила Радченко.

При выборе банка для ипотечного кредита лучше отдать предпочтение той организации, которая не будет штрафовать за досрочное погашение, уверена собеседница «ВМ».

— Иногда можно найти предложения без штрафов. Поэтому, когда люди выбирают себе банки под ипотеку, на этот пункт лучше обращать внимание. Лучше взять кредит подороже, но без условий по штрафам за досрочное погашение, — посоветовала эксперт.

Кредитные менеджеры при внесении дополнительных платежей дают возможность выбрать, как это повлияет на кредит, отметила Радченко. В первом случае повышенный платеж сокращает срок кредитования (например, человек должен был платить 20 лет, а будет платить 19), сумма платежа при этом не меняется. Во втором варианте срок остается прежним, но уменьшается сумма кредита, уточнила специалист.

Для внесения повышенного платежа нужно написать заявление, которое банк обязан рассмотреть, объяснила эксперт.

— В заявлении вам нужно будет указать, что вы хотите внести платеж за конкретный месяц в большем размере. В результате вы перечислите на счет желаемую сумму и штрафные санкции, если они предусмотрены договором и срок еще не прошел. Банк может отказать, но тогда нужно идти в суд, — рассказала Радченко.

Заявление нужно писать каждый раз, когда заемщик желает заплатить больше положенного, уточнила эксперт. В некоторых банках процедура может быть очень несложной, но в разных организациях она отличается, заключила собеседница «ВМ».