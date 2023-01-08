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Директор «Современника» Леонид Эрман умер на 96-м году жизни

Лейла Алиева
Общество
Директор «Современника» Леонид Эрман умер на 96-м году жизни
Фото: Youtube

Заслуженный деятель искусств России, легендарный директор «Современника» и Московского Художественного театра Леонид Эрман скончался на 96-м году жизни. Об этом стало известно в воскресенье, 8 января.

Прощание с ним пройдет 10 января в 12:00 в морге МОНИКи. Поминки организует театр «Современник», передает «Московский Комсомолец».

Леонид Эрман окончил школу-студию МХАТ, затем преподавал на художественно-постановочном факультете вуза. В 1956 году Олег Ефремов предложил Эрману построить новый театр, который вскоре был назван Студией «Современник». Сначала Леонид Эрман занимал должность завпоста, а затем стал директором молодого коллектива.

Он выпустил с Ефремовым самые яркие премьеры, которые потом вошли в учебники по истории отечественного театра. Эрман подготовил и провел гастроли театра в Израиле, Италии, Великобритании, в США, Швейцарии и других странах.

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