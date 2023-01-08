Сторонники экс-президента Бразилии захватили здание Национального конгресса

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Протестующие сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару захватили здание Национального конгресса в столице. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает местный портал G1.

— Радикальные сторонники Болсонару вторглись в Национальный конгресс после столкновения с военной полицией на эспланаде министерств в Бразилиа, участники антидемократических действий вооружены палками и камнями, — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы разгоняют протестующих перцовым газом, а также светошумными гранатами.

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Луис Инасиу Лула да Силва победил на президентских выборах в конце октября прошлого года. По итогам подсчета 99,01 процента голосов он набрал 50,84 процента, у прежнего лидера Жаира Болсонару — 49,16 процента.

На выборах да Силва выступил кандидатом от социалистической «Партии трудящихся». До этого политик занимал пост бразильского лидера в период с 2003 по 2011 год. Что о нем известно и каких действий от него ожидать — в материале «Вечерней Москвы».