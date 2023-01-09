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Анфиса Чехова рассказала о новых отношениях в 45 лет

Егор Провоторов
Общество
Анфиса Чехова рассказала о новых отношениях в 45 лет
Фото: Youtube / Ходят Слухи

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова поделилась новыми кадрами из Мексики, где находится в длительном отпуске. На фото заметно, что теледива отдыхает не в гордом одиночестве, а в компании возлюбленного.

До новых фото Чехова долгое время ничего не публиковала, уйдя в «цифровой детокс». Однако выяснилось, что знаменитость решила уединиться не только для этого. Долгое время она скрывала новый роман, неизменно появляясь на публике в одиночестве. Теперь телеведущая решила показать любимого мужчину, намекнув, что наконец-то влюблена и счастлива.

На своей странице в одной из соцсетей артистка опубликовала короткое видео, на котором неизвестный спутник гладит ее рукой по щеке. Затем возлюбленный берет ее за руку и ведет к морю. Лицо мужчины звезда так и не показала — в кадре есть только его рука.

— Все, что нужно знать о моем отдыхе в Мексике. Счастье любит тишину? Нет. Счастье любит, когда его принимают так близко к сердцу, что нет времени и желания отвлекаться на демонстрацию его своим подписчикам, — написала Анфиса Чехова, слова которой приводит KP.RU.

В конце августа теледива переехала из России в Соединенные Штаты. Об этом она сообщила в социальных сетях, опубликовав фото с прогулки по техасскому городу Хьюстон, штат Техас.

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