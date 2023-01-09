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Ефимов: Реорганизация четырех бывших промзон принесла Москве более четырех миллиардов рублей

Георгий Соланович
Город
Ефимов: Реорганизация четырех бывших промзон принесла Москве более четырех миллиардов рублей
Фото: Пресс-служба

С 2020 года на аукционах были определены инвесторы для реорганизации четырех бывших промзон, за право реализации проектов они уже уплатили в бюджет Москвы более четырех миллиардов рублей. Об этом в понедельник, 9 января, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— По итогам прошедших аукционов мы заключили с инвесторами четыре договора на редевелопмент площадок бывших промзон «Коровино», «Алтуфьевское шоссе», «Автомоторная» и «Теплый Стан» общей площадью 158 гектаров. Благодаря этому в бюджет города в 2022 году поступило более четырех миллиардов рублей, а общий объем частных инвестиций в развитие участков превысит 302 миллиарда рублей, — отметил он.

В настоящее время разрабатываются проекты планировки участков и концепции будущей застройки бывших промзон. По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, в рамках реализации проектов инвесторы построят более трех миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе общественно-деловые и социальные объекты, жилые объекты, а также производства и технопарки. Проекты дадут городу около 33 тысяч рабочих мест.

До этого Ефимов сообщил, что в столичном районе Лефортово пройдет реорганизация двух земельных участков в рамках программы комплексного развития территорий. В реализацию проектов будет вложено 11,5 миллиарда рублей.

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