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Ефимов: Предприниматели в 2022 году сэкономили более шести миллионов рублей на аренде недвижимости

Лейла Алиева
Город
Ефимов: Предприниматели в 2022 году сэкономили более шести миллионов рублей на аренде недвижимости
Фото: Пресс-служба

Представителям бизнеса и некоммерческим организациям предоставят различные льготы в столице. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 9 января.

— Одна из мер — это сниженные ставки на аренду нежилых помещений. Ежегодно этими льготами пользуются более 1,4 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей. Площадь арендуемых ими помещений составляет почти 539 тысяч квадратных метров, — рассказал он.

В прошлом году город предоставил льготы на сумму 6,2 миллиарда рублей. На аренду городских помещений в Москве предоставляется ряд льгот, среди которых предприниматели пользуются минимальной или льготной ставками — пять тысяч рублей и 3,8 тысячи рублей за квадратный метр в год соответственно.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, медицинским организациям, а также учреждениям, которые предоставляют услуги среднего профессионального, высшего или дополнительного образования предоставляется ставка в 3,5 тысячи рублей за квадратный метр в год.

До этого Ефимов сообщил, что обороты субъектов малого и среднего предпринимательства в Москве за 11 месяцев 2022 года составили 3,6 триллиона рублей, что более чем на четверть превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

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