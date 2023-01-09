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ФОК с крытым бассейном ввели в эксплуатацию в Бутырском районе

Лейла Алиева
Город
ФОК с крытым бассейном ввели в эксплуатацию в Бутырском районе
Фото: gov.spb.ru

В Бутырском районе ввели в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— ФОК с крытым бассейном ввели в эксплуатацию в Бутырском районе, по адресу улица Большая Новодмитровская, дом 63. Он расположен на территории колледжа по подготовке социальных работников. Бассейн смогут посещать как учащиеся и сотрудники колледжа, так и жители района, — сказал руководитель ведомства.

В здании площадью пять тысяч квадратных метров построили бассейн, а также игровой и тренажерный залы. Бассейн приспособлен для маломобильных граждан: для погружения в воду людей с ограниченными возможностями установлен специальный подъемник, передает агентство городских новостей «Москва».

Развитие городских территорий невозможно без строительства школ, детских садов, поликлиник, физкультурно-оздоровительных комплексов и других социальных объектов.

О том, какие объекты социального назначения построили в 2022 году в городе, в интервью «Вечерней Москве» рассказал Рафик Загрутдинов.

Строительство Москва Рафик Загрутдинов Бутырский район
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