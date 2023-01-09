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Разработчик ракет «Калибр» Павел Камнев скончался в возрасте 85 лет

Евгений Белоусов
Общество
Разработчик ракет «Калибр» Павел Камнев скончался в возрасте 85 лет
Фото: Администрация президента РФ

Разработчик ракет «Калибр», научный руководитель концерна «Алмаз-Антей» Павел Камнев умер на 86-м году жизни. Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в пресс-службе концерна.

— 9 января 2023 года на 86-м году жизни скончался научный руководитель АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», Герой Труда РФ Павел Иванович Камнев, — передает сообщение ТАСС.

Руководство концерна выразило глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Камнев родился 14 ноября 1937 года в Махачкале. В 1961-м он с отличием окончил Московский авиационный институт.

С 1960 года Камнев стал работать на Машиностроительном заводе имени М. И. Калинина в Свердловске. В 2004 году ему была присвоена научная степень доктора технических наук.

Кроме того, он возглавлял КБ «Новатор», где были разработаны крылатые ракеты семейства «Калибр». Камнев является автором более 20 изобретений и соавтором свыше 300 научно-технических отчетов.

Он был отмечен множеством государственных наград, включая звание Героя Труда РФ и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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