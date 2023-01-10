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Депутаты Госдумы предложили ежегодно выплачивать 75 тысяч рублей ветеранам ВОВ

Егор Провоторов
Общество
Депутаты Госдумы предложили ежегодно выплачивать 75 тысяч рублей ветеранам ВОВ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме во вторник, 10 января, внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект о ежегодной государственной выплате к 9 Мая 75 тысяч рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также вдовам или вдовцам погибших в период войны.

В пояснительной записке указывается, что с 2019 года инвалидам и участникам войны предоставляется ежегодная выплата ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей. Парламентарии напомнили, что на 75-ю годовщину Победы указанная категория граждан получила единовременные выплаты в размере 75 тысяч рублей.

Авторы инициативы уверены, что в нынешних условиях целесообразно будет установить такой размер выплат ежегодно на законодательном уровне. Вступление в силу федерального закона предполагается с 1 января 2023 года, говорится на канале одного из авторов законопроекта Ярослава Нилова в Telegram.

В начале октября столичные ветераны получили единовременную выплату в связи с 81-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в Битве под Москвой в войне с фашистами.

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