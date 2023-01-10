Замглавы МИД РФ Руденко рассказал об отличии стран Азии от западных государств

Фото: МИД РФ

Динамичное развитие отношений России со странами Азии является политическим и экономическим «кошмаром» для западных государства, которые придерживаются антироссийской политики. Об этом во вторник, 10 января, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

По мнению российского дипломата, современный мир отказывается следовать «навязываемым Западом правилам игры», а позитивно настроенные к Москве страны теперь «не спешат записываться в новые замкнутые коалиции единомышленников».

Руденко также добавил, что эти государства не намерены тратить собственные ресурсы на блоковые схемы, а также подпитывать геополитические и геоэеономические амбиции Соединенных Штатов и их союзников.

В интервью газете «Известия» замглавы МИД РФ заметил, что страны Азии руководствуются в первую очередь принципами благополучия и процветания народов, а не геополитического соперничества, как это устроено на Западе.