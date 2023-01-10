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На брошенных ВСУ картах обнаружили планы наступления на Ростовскую область

Егор Провоторов
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На брошенных ВСУ картах обнаружили планы наступления на Ростовскую область
Фото: gur.gov.ua

На брошенных украинскими силами позициях под населенным пунктом Авдеевка были обнаружены карты, на которых обозначено наступление ВСУ на Таганрог и Ростов-на-Дону, сообщил командир одного из российских подразделений.

Офицер заметил, что карты были отпечатаны по советским лекалам, на них видны топонимы времен СССР. При этом поверх них были нанесены пометки, отражающие расположение украинских и российских сил на линии соприкосновения. По этим пометкам можно определить направление движения сил и средств.

— Одно из направлений — это Ростов-на-Дону, Таганрог. Это возможно, что они хотят или хотели [захватить], — рассказал военнослужащий в интервью РИА Новости.

Карты были обнаружены в ходе обследования занимаемых ВСУ позиций под Авдеевкой. По данным специалистов, пометки на картах появились не позднее июля прошлого года.

В минувший понедельник, 9 января, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что боеспособность солдат ВСУ резко упала из-за множества непрофессиональных новобранцев.

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