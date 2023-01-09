В Минобороны Украины признали резкий спад боеспособности ВСУ

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Боеспособность солдат ВСУ резко упала из-за множества непрофессиональных новобранцев. Об этом в понедельник, 9 января, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

— Мы как морально взрослое общество должны понимать, что до недавнего времени гражданские люди проходят чрезвычайно сложное как моральное, так и физическое испытание военными реалиями, — сказала чиновник.

По словам Маляр, большая часть украинской армии состоит именно из необученных новобранцев, которые испытывают проблемы с боеспособностью и стойкостью, передает РИА Новости.

До этого советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что ВСУ несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара в ДНР.

30 декабря 2022 года стало известно, что командование ВСУ направило отряды с зарубежными наемниками в район Артемовска и Соледара, чтобы сдержать наступление ВС РФ.

Отряды представляют собой мобильные группы с оружием западного производства. Координация групп с командованием ведется через переводчиков, поскольку наемники не знают русского языка и в большинстве своем контактируют на английском.