В Минобороны Украины признали резкий спад боеспособности ВСУ
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Боеспособность солдат ВСУ резко упала из-за множества непрофессиональных новобранцев. Об этом в понедельник, 9 января, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
— Мы как морально взрослое общество должны понимать, что до недавнего времени гражданские люди проходят чрезвычайно сложное как моральное, так и физическое испытание военными реалиями, — сказала чиновник.
По словам Маляр, большая часть украинской армии состоит именно из необученных новобранцев, которые испытывают проблемы с боеспособностью и стойкостью, передает РИА Новости.
До этого советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что ВСУ несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара в ДНР.
30 декабря 2022 года стало известно, что командование ВСУ направило отряды с зарубежными наемниками в район Артемовска и Соледара, чтобы сдержать наступление ВС РФ.
Отряды представляют собой мобильные группы с оружием западного производства. Координация групп с командованием ведется через переводчиков, поскольку наемники не знают русского языка и в большинстве своем контактируют на английском.