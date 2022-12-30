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Офицер НМ ЛНР Марочко: Киев отправил отряды иностранных наемников под Артемовск и Соледар

Араз Салехов

Сюжет: 

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Офицер НМ ЛНР Марочко: Киев отправил отряды иностранных наемников под Артемовск и Соледар
Фото: Минобороны РФ

Командование украинской армии направило отряды с иностранными наемниками в район Артемовска и Соледара, чтобы сдержать наступление российских войск. Об этом в пятницу, 30 декабря, рассказал офицер народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

— В противовес нашим наступающим порядкам украинское командование дополнительно направило в район Артемовска и Соледара отряды быстрого реагирования, состоящие исключительно из иностранцев, — отметил он.

Представитель правоохранительных органов уточнил, что отряды представляют собой мобильные группы с оружием западного производства. Они передвигаются на бронеавтомобилях Hummer. Координация групп с командованием ведется через переводчиков, поскольку наемники не знают русский язык и в большинстве своем контактируют на английском, сообщает РИА Новости.

До этого советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что украинская армия несет серьезные потери в районах Артемовска и Соледара в Донецкой народной республике. По его словам, направления главного удара — это восточные районы Бахмута (украинское название Артемовска — прим. «ВМ»), немного южнее Соледара и сам Соледар.

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