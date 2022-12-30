Арестович сообщил, что ВСУ несут серьезные потери в районе Артемовска и Соледара

Фото: Youtube / Alexey Arestovych

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что украинская армия несет серьезные потери в районах Артемовска и Соледара в Донецкой народной республике.

По его словам, направления главного удара — это восточные районы Бахмута (украинское название Артемовска — прим. «ВМ»), немного южнее Соледара и сам Соледар, сообщает РИА Новости.

Истребители российской авиации ликвидировали украинские самолеты Су-25 и Су-24 и два вертолета Ми-8 в ДНР. Об этом 29 декабря сообщили в Минобороны.

До этого на Запорожское направление прибыли российские танки Т-80БВ, которые в разы превосходят машины ВСУ. Член экипажа отметил, что данный танк не оставит шансов боевым машинам противника.

Также стало известно, что солдаты Западного военного округа обороняются в районе населенного пункта Торское в ДНР, предотвращая прорывы со стороны ВСУ. Российские бойцы постоянно ведут наблюдение.