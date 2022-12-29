Российские танки Т-80БВ прибыли на Запорожское направление

Фото: Минобороны РФ

На Запорожское направление прибыли российские танки Т-80БВ, которые в разы превосходят машины ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента в четверг, 29 декабря.

Член экипажа отметил, что данный танк не оставит шансов боевым машинам противника.

— Эта машина в три–четыре раза превосходит машины противника. Маневреннее, скорострельнее, по грунту, по бездорожью разгоняется быстро до 80 километров в час. Во встречном танковом бою у противника шансов нет, — цитирует его РИА Новости.

В ноябре сообщалось, что Минобороны России поставило партию боевых машин реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». По словам гендиректора СКБ Сергея Дядькина, работа над техническим перевооружением идет усиленно.

До этого заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что выпуск вооружений всех видов, а также военной техники в России вырос в несколько раз. Так, выпуск вооружений — от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов — кратно увеличивается, подчеркнул он.