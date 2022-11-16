Минобороны поставило партию новых РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С»

Фото: Минобороны РФ

Минобороны России поставило партию боевых машин реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». Об этом в среду, 16 ноября, сообщили в госкорпорации «Ростех».

— Контрактные обязательства по отгрузке современных боевых машин «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» выполнены полностью и в установленный срок. В связи с высокой загрузкой производства на ряде участков сотрудники работают в три смены, — рассказал гендиректор СКБ Сергей Дядькин.

По его словам, на предприятии появляются новые рабочие места, увеличивается заработная плата, а работа над техническим перевооружением идет усиленно, передает РИА Новости.

Недавно Россия начала процесс интеграции присоединенных территорий в экономическую, юридическую и социальную систему государства. Распространятся на новые регионы также гарантии касательно ядерной безопасности и «ядерного зонтика». Какие варианты ядерного оружия стоят на вооружении российской армии и насколько этот арсенал способен отразить удары НАТО в случае агрессии Запада — выясняла «Вечерняя Москва».