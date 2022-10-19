«Булава», «Оникс» и «Белый лебедь»: какими видами оружия Россия сможет отразить удары НАТО

Фото: Минобороны РФ

Россия начала процесс интеграции присоединенных территорий в экономическую, юридическую и социальную систему государства. Распространятся на новые регионы также гарантии касательно ядерной безопасности и «ядерного зонтика». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Вечерняя Москва» решила разобраться, какие варианты ядерного оружия стоят на вооружении российской армии и насколько этот арсенал способен отразить удары НАТО в случае агрессии Запада.

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, российское ядерное оружие включает в себя целый комплекс систем, которые стоят на вооружении разных родов войск РФ:

— Сюда можно включить носители (самолет и корабль), средства доставки к цели (ракеты, торпеды и бомбы), а также ядерные боеприпасы. Ракетные войска стратегического назначения РФ (РВСН РФ) включают комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) — «Тополь» и «Тополь-М». Они способны отразить ядерные удары противника. А с 2010 года «Тополь-М» также оснащен разделяющимися головными частями (РГЧ), что позволило усовершенствовать и усилить ядерный потенциал РФ.

Численность вооружения РВСН РФ составляет не менее 60 000 единиц, уточнил собеседник «ВМ». Среди сил воздушной обороны также имеются ядерные элементы, которые способны противостоять потенциальному противнику и нанести удар, заверил спикер:

— Речь идет о стратегических бомбардировщиках Ту-160 и Ту-95. Первый является межконтинентальным сверхзвуковым ракетоносцем. Летчики его называют «Белым лебедем». Является самым мощным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом, которой имеет наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлетную массу. Также считается самым скоростным бомбардировщиком из всех находящихся на вооружении российских ВС.

Ту-95, по словам эксперта, считается единственным на планете серийным бомбардировщиком и ракетоносцем с турбовинтовыми двигателями.

В морские компоненты входят субмарины, которые содержатся в системе ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН). Все эти атомные подводные лодки, имеющие баллистические ракеты, предназначены для нанесения ракетных ударов по стратегически важным военно-промышленным объектам противника, продолжил спикер.

В области морского оружия отдельно, по словам эксперта, нужно выделить РСМ-56 «Булава».

— Благодаря созданию этой ракеты нам удалось опередить США в области разработок морского оружия. «Булава» содержится на новых российских субмаринах класса «Борей». Оснащена она шестью боеголовками на 150 килотонн, но способна нести и десять боеголовок. На борту также имеются ложные цели, позволяющие при схватке обмануть противоракетную оборону противника. Диапозон — 8 тысяч километров. Погрешности допустимы в пределах 300 метров.

Ключевым подводным элементом ядерного запаса РФ, как уточнил Дандыкин, является беспилотный подводный аппарат «Посейдон»:

— Этот беспилотник является ядерной торпедой. В ее задачи входит доставка ядерного боеприпаса к берегам вероятного противника с дальнейшим поражением стратегически важных объектов и экономически важных элементов.

Атомный подводный дрон «Посейдон» способен зайти на большие глубины с невероятной скоростью, имея в оснащении около двух мегатонн боеголовок, уточнил спикер.

Оперативно-тактическое оружие в виде ракет ближнего радиуса и тактическое ядерное оружие в виде снарядов крупного калибра (типа «Булава» или «Оникс») — еще один важный сегмент вооружения РФ, заверил спикер.

Эксперт отметил, что запас ядерного вооружения РФ сегодня сопоставим по объемам и мощности лишь с одной страной — США.

При этом собеседник «ВМ» уточнил, что российский ядерный арсенал за последние годы был обновлен, в отличие от Соединенных Штатов.

А в случае агрессии НАТО в отношении РФ запасов ядерного оружия и иных видов вооружения хватит для применения превентивных мер:

— В качестве ответной меры мы способны отразить удары Запада, если его действия будут направлены на попытку уничтожить Российскую Федерацию.

В то же время Дандыкин напомнил, что у России имеются и иные достаточно эффективные средства поражения. Например, реактивные системы залпового огня (РСЗО).

В заключение собеседник «ВМ» подчеркнул: именно по той причине, что у РФ мощный запас сил, американцы недавно выступили с неожиданным предложением о пересмотре Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и обновлении договора о стратегическом ядерном оружии.

Это говорит о том, что на Западе понимают: у России есть некоторое превосходство в области ядерного вооружения, заключил эксперт.