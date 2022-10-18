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Гарантия защиты: военный эксперт Литовкин объяснил, что такое «ядерный зонтик» России

Илья Ашуров

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Эксклюзивы ВМ
Политика
Гарантия защиты: военный эксперт Литовкин объяснил, что такое «ядерный зонтик» России
Фото: Минобороны РФ

В России ведется работа по интеграции «ядерного зонтика» в Донбассе, Запорожье и Херсонщине. О том, что означает это понятие, «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

В международной терминологии под «ядерным зонтиком» понимается гарантия защиты, которую государство, обладающее ядерным оружием, предоставляет стране или территории, где таких средств не имеется.

— В приложении этого понятия к новым территориям имеется в виду, что Россия будет их защищать всеми возможными видами вооружений, которые у нее есть, в том числе и ракетно-ядерными, — пояснил Литовкин.

Он также добавил, что в настоящее время российские системы противовоздушной обороны (ПВО) не имеют ядерных боеголовок.

Что касается случаев, при которых наша страна оставляет за собой право применить ядерное оружие, то они прописаны в военной доктрине. Их два:

  • в ответ на применение против России и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения;
  • в случае агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

18 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ведется работа по интеграции новых территорий в систему безопасности России.

ПВО Армия Россия Ядерное оружие
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