Гарантия защиты: военный эксперт Литовкин объяснил, что такое «ядерный зонтик» России

Фото: Минобороны РФ

В России ведется работа по интеграции «ядерного зонтика» в Донбассе, Запорожье и Херсонщине. О том, что означает это понятие, «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

В международной терминологии под «ядерным зонтиком» понимается гарантия защиты, которую государство, обладающее ядерным оружием, предоставляет стране или территории, где таких средств не имеется.

— В приложении этого понятия к новым территориям имеется в виду, что Россия будет их защищать всеми возможными видами вооружений, которые у нее есть, в том числе и ракетно-ядерными, — пояснил Литовкин.

Он также добавил, что в настоящее время российские системы противовоздушной обороны (ПВО) не имеют ядерных боеголовок.

Что касается случаев, при которых наша страна оставляет за собой право применить ядерное оружие, то они прописаны в военной доктрине. Их два:

в ответ на применение против России и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения;

в случае агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

18 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ведется работа по интеграции новых территорий в систему безопасности России.