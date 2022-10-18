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Песков: Россия будет защищать новые территории наравне с остальными регионами

Евгений Белоусов
Общество
Песков: Россия будет защищать новые территории наравне с остальными регионами
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Россия будет защищать новые территории, присоединенные после референдумов, наравне с остальными регионами. Такое заявление сделал во вторник, 18 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Сейчас ведется работа по интеграции новых территорий в юридическую систему, систему безопасности РФ, экономическую систему, социальную систему и так далее и тому подобное, — заметил он.

Песков подчеркнул, что эти регионы теперь являются неотъемлемой частью России, передает РИА Новости.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал провокационным принятый проект резолюции Генеральной ассамблеи против референдумов на освобожденных территориях.

По словам дипломата, документ является «политизированным и откровенно провокационным». В нем, как заявил Небензя, не только игнорируются все факты проведения легитимного плебисцита, но и содержится «конфронтационный заряд», который может подорвать любые усилия по дипломатическому разрешению кризиса на Украине.

30 сентября президент России Владимир Путин выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по итогам референдумов о присоединении к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. В конце выступления президент подписал договоры о присоединении новых субъектов к России.

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