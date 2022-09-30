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Путин подписал договоры о принятии четырех новых субъектов в состав России

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Путин подписал договоры о принятии четырех новых субъектов в состав России
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал четыре договора о принятии Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Данные документы глава государства подписал совместно с руководителями присоединенных территорий. Помимо этого, в рамках договоров в России были образованы новые субъекты.

28 сентября избирательные комиссии опубликовали итоги референдумов о будущем ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Во всех регионах была зафиксирована высокая явка граждан, поддержка местными жителями вхождения субъектов в состав России составила не менее 87 процентов после подсчета всех голосов.

30 сентября Путин во время речи в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца заявил, что Россия не предаст жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, в которых прошли референдумы.

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