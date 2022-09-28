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Опубликованы результаты референдумов по ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областям

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Опубликованы результаты референдумов по ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областям
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Избирательные комиссии опубликовали итоги референдумов о будущем Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Во всех регионах зафиксирована высокая явка, поддержка жителями вхождения в состав России составила не менее 87 процентов после подсчета 100 процентов голосов.

Референдумы признаны состоявшимися.

Так, вхождение Херсонской области в состав РФ поддержали 87,05 процента избирателей, за вхождение Запорожской области в состав России проголосовали 93,11 процента избирателей.

ЦИК ЛНР сообщил, что за вхождение в состав РФ высказались 98,42 процента жителей.

В ДНР 99,23 процента избирателей поддержали присоединение республики к России.

28 сентября ожидаются официальные обращения глав регионов к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении регионов в состав страны.

Референдумы о вхождении регионов в состав РФ стартовали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23 сентября. Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин обратился к населению Донбасса. Он призвал людей ничего не бояться и подчеркнул, что граждане имеют «право на самоопределение», которое закреплено в Уставе ООН.

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