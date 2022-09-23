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«Ничего не бойтесь»: Володин обратился к жителям Донбасса накануне референдумов

Евгений Жуков
Политика
«Ничего не бойтесь»: Володин обратился к жителям Донбасса накануне референдумов
Фото: Пресс-служба Госдумы

Председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин в пятницу, 23 сентября, обратился к населению Донбасса, накануне ожидаемых референдумов.

Спикер нижней палаты парламента заявил, что ЕС последние восемь лет игнорировал геноцид жителей Донбасса.

— Евросоюз поддерживал киевский режим, который ежедневно обстреливал мирных граждан. Гибли старики, женщины, дети, — сказал Володин.

Кроме того, он подчеркнул, что население Донбасса имеет «право на самоопределение», закрепленное в Уставе ООН.

— Дорогие наши соотечественники, делайте свой выбор свободно. Ничего не бойтесь. Примете решение войти в состав Российской Федерации — мы вас поддержим., — написал политик в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось, что Евросоюз расширит список санкций в отношении Российской Федерации, Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей из-за планируемых референдумов. Как уточняется, санкции коснутся руководства России и организаторов референдумов.

Также глава Министерства иностранных дел Японии Есимасы Хаяси сообщил, что японское правительство намерено расширить санкционный список в отношении России. Новые ограничения коснутся ряда компаний, связанных с военной промышленностью.

Евросоюз (ЕС) Вячеслав Володин Россия Донбасс
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