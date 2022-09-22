Боррель анонсировал расширение санкций против России и республик Донбасса за референдумы

Фото: МИД РФ

Евросоюз расширит список санкций в отношении России, Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей из-за планируемых референдумов. Об этом в четверг, 22 сентября, заявил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.

— Дополнительные ограничительные меры против России будут представлены максимально быстро в координации с нашими партнерами, — сказал он.

Глава дипломатии пообещал «привлечь к ответу» российское руководство и организаторов референдумов. По его словам, главы МИД Евросоюза пока не определили точный список ограничений. Однако ясно, что санкции будут как персональные, так и секторальные, передает РИА Новости.

До этого глава министерства иностранных дел Японии Есимасы Хаяси на встрече министров иностранных дел стран «Большой семерки» заявил, что японское правительство намерено расширить санкционный список против России. Новые ограничения коснутся ряд компаний, связанных с военной сферой.

Накануне издание Politico сообщило, что Еврокомиссия готовит новый пакет санкций в отношении России. По словам неназванных дипломатов, 23 сентября будет поднят вопрос о введении потолка цен на нефть из РФ, а также внесении в черный список новых физических лиц.