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Politico: Новый пакет санкций ЕС в отношении России обсудят 23 сентября

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Politico: Новый пакет санкций ЕС в отношении России обсудят 23 сентября
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Еврокомиссия готовит новый пакет санкций в отношении России, он будет обсуждаться с представителями стран ЕС 23 сентября. Об этом сообщает издание Politico.

По словам неназванных дипломатов Евросоюза, в пятницу будет поднят вопрос введения потолка цен на нефть из РФ, а также внесение в «черный список» новых физических лиц. Помимо этого, представители стран — участниц Евросоюза обсудят запрет на импорт алмазов и других предметов роскоши, передает ТАСС.

Недавно Европейский союз также пригрозил привлечь к ответственности всех тех, кто будет причастен к референдумам на освобожденных территориях Украины. Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, чего можно ожидать от европейских политиков в ближайшей перспективе.

Эксперт уверяет, что представители ЕС ни в коем случае не захотят признавать легитимность референдумов, проводимых в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. По его мнению, лишь пророссийские страны смогут юридически согласовать данный процесс.

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