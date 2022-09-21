«Сказочная история»: политолог Маркелов предположил, каких еще санкций можно ожидать от ЕС

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Европейский союз пригрозил привлечь к ответственности всех тех, кто будет причастен к референдумам на освобожденных территориях. Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, чего можно ожидать от европейских политиков в ближайшей перспективе.

Так, эксперт уверяет, что представители ЕС ни в коем случае не захотят признавать легитимность референдумов, проводимых в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. По его мнению, лишь пророссийские страны смогут юридически согласовать данный процесс.

— Сам Евросоюз уже давно не соблюдает юридические парадигмы, накладывает санкции, приватизирует то, чего нельзя приватизировать. В Европе все говорят одно, а делают другое. Условно говоря, все договорились обвинять друг друга в том, что сами и делают, — пояснил он.

При этом специалист обозначил возможные направления, в которых будут введены новые санкции Евросоюза.

— Мы знаем, что ЕС будет добавлять какие-то вещи, связанные с ограничительными мерами. В частности, туризм и природные ресурсы. Однако я думаю, что сейчас пойдут уже более придуманные блокировки, — сказал Маркелов.

К примеру, в Евросоюзе даже не договорились о ценовом потолке для нефти, уточнил он. По его словам, европейские политики будут стараться придумать новые санкции якобы для борьбы с Россией.

— Может быть, ускорят процедуры отказа от газа или введут еще какие-то более жесткие финансовые процедуры. Мне кажется, что будет такая больше сказочная история, чем история здравого смысла, — подытожил политолог.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, стоит ли ожидать провокаций со стороны ВСУ в дни референдумов.