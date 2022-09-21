«Россия церемониться не будет»: стоит ли ожидать провокаций со стороны ВСУ в дни референдумов

Фото: Минобороны РФ

В скором времени на освобожденных территориях Донецкой и Луганской народных республик пройдут референдумы о вхождении в состав России. «Вечерняя Москва» в беседе с экспертами решила выяснить вероятность возможных провокаций со стороны киевских властей в период их проведения.

Политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов не сомневается в том, что Украина захочет провести ряд провокаций военного толка в ходе референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

— Здесь не стоит питать иллюзий. Это преступный режим, фактически террористический. Нужно понимать, что на освобожденных территориях необходимо обеспечить максимальную безопасность участков или же подготовиться к моментальному ответу на любую провокацию, чтобы они понимали, что Россия церемониться не будет, — пояснил он.

При этом политолог Дмитрий Журавлев согласен с позицией своего коллеги о провокациях со стороны ВСУ в дни референдумов. По его словам, все, что можно будет сделать плохого, будет сделано.

— С другой стороны, для Киева эффект будет обратный, потому что даже та часть населения, например, Херсона или Запорожья, которая колеблется о переходе к России, после таких военных атак проголосует за вступление в РФ. Лучше кошмарный конец, чем кошмар без конца, — заявил эксперт.

Михайлов в свою очередь предположил, что может произойти в том случае, если киевский режим захочет атаковать освобожденные территории после референдумов.

— Если рассуждать, что это будет нападение на Россию, то ВСУ уже обстреливают Белгородскую и Курскую области. В связи с проведением референдумов нужно понимать, что это объявление войны со стороны Украины и России нужно будет действовать в условиях военного времени. И отвечать уже не точечно, как мы это делали ранее, а согласно принятым указаниям от верховного главнокомандующего, — сказал он.

Собеседник «ВМ» выразил мнение касательно того, усилят ли страны Запада военную поддержку Украине в случае вхождения вышеуказанных территорий в состав России.

— Если сейчас это прокси-война, то уже многие эксперты говорят о том, что после принятия новых территорий усилится еще больше поддержка со стороны блока НАТО и США. И фактически будут объявлены боевые действия наверняка на уровне с самим блоком НАТО. Не нужно питать иллюзий, что этого не будет. Именно поэтому происходит частичная мобилизация в стране. Другого не дано, нужно побеждать, — подытожил политолог.

С 23 по 27 сентября пройдут референдумы за включение территорий Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.